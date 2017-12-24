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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что в Евросоюзе перестанут идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой, пишет РИА Новости.
По его словам, санкционная спираль, которую ЕС "раскрутил под давлением США", нанесла "серьезный урон связям между государствами". "Мы ценим позицию Кипра, который выступает за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом на встрече в Москве в октябре 2017 года", — цитирует агентство слова Лаврова, произнесенные в интервью кипрской газете "Симерини".
Министр добавил, что Москве известно, что в политических, особенно, в деловых кругах стран Евросоюза стало чаще звучать недовольство такой ситуацией.
"Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в есовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур", — заявил Лавров, отметив, что в Москве надеются на то, что ЕС "преодолеет инерцию мышления, найдет в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, разыгрывающих антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач".
Комментарии
Думаю нас полностью поддерживают самостоятельные и независимые страны бывшего соцлагеря, бывших советских республик, Греция которой мы недавно наобещали до небес, старый и постоянный друг Турция и еще множество других. Так, что надежды С.Лаврова вполне реальны. Главное не выражаться.
Сказка про белого бычка. Все мечтают дружить с лавровыми, но группа нехороших лавровофобов захватила власть на Земле и не даёт развиться дружбе. Детский сад какой-то.
и как же понимать Лаврова!? Наш раб галерный говорит, санкции нам только на пользу! А этот, санкционная спираль...нанесла серьезный урон...Лавров не думает о пользе для России?
Хорошо, что образованный и воспитанный глава внешнеполитического ведомства России С.Лавров в интеллигентной и непринужденной форме всего навсего советует Евросоюзу, в то время как прихвостни пиндостана в лице Меркель и Макрона требуют вернуть российских наблюдателей в Донбасс. Ни стыда ни совести так вести себя с супердержавой.