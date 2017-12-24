Фото: showbiz-news.ru
Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, которая заявила о своих планах баллотироваться на пост главы российского государства, назвала предвыборную программу Ксении Собчак "откровенным политическим плагиатом" и призвала телеведущую бороться за "реальное дело". Об этом пишет Life со ссылкой на Facebook-страницу Гордон.
Журналистка напомнила, что еще недавно у Собчак не было программы, о чем та сама рассказала в эфире Владимиру Соловьеву. "Вот появилась. То, что делает Ксения Собчак, похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения", — цитирует издание слова Гордон.
Она отметила, что Собчак присваивает лозунги, к которым не имеет отношения, а также выступает сразу "и за женщин, и за детей, и против поста президента".
Гордон добавила, что ей "не жалко". "Для меня результат важнее личных амбиций", — продолжила она, посоветовав бороться за "реально дело, а не списывать, как троечник, из чужих тетрадей".
Также правозащитница назвала защиту Алексея Навального со стороны Собчак игрой, целью которой является уничтожение политического соперника.
Напомним, Собчак была выдвинута кандидатом на пост главы РФ на тайном голосовании съезда партии "Гражданская инициатива". Также журналистка представила предвыборную программу, называющуюся "123 трудных шага".
Комментарии
Почитал щас про Катю:
"В июле 2008 года получила скандальную известность после перепалки с Ксенией Собчак в прямом эфире радиостанции «Маяк», послужившей причиной увольнения с радиостанции."
У них давняя "любов" с Ксюхой))
да все же знают, что самое умное приходило в голову категордон.
а кто еще не знает может погуглить по фразе:
"Самое умное, что приходило в голову Кате Гордон"
Злободневная новость от кандидатов в Президенты. Молодцы девушки, заботятся в своих программах о будущем российского народа. Занимаются делом, а не пустой болтовней.