Фото: kapitalist.tv
Стоимость небольших однокомнатных квартир и студий сократилась за год на 5% в столице Алтайского края. Об этом пишет портал "Недвижимость Алтая" со ссылкой на данные российских аналитиков.
По их данным, на такие помещения площадью до 32 квадратных метров приходится около половины спроса в новостройках и порядка 30% — на "вторичке". Отмечается, что в среднем по России средняя цена "квадрата" сократилась на 2,7%.
Стоимость одного квадрата "однушек" и студий в Барнауле в среднем составляет 44 тысячи 650 рублей. При этом средняя цена квартиры равна 1 130 352 рублей, хотя еще в прошлом году они стоили на 3% дороже.
Всего в 20 городах из 68, которые участвовали в исследовании, цена квадратного метра в малых квартирах за год увеличилась. В остальных наблюдалась обратная картина.
Так, больше всего "квадрат" подорожал в Туле (+12,5%), Ставрополе (+11,8%), Хабаровске (+11,4%), Улан-Удэ (+9,6%) и Челябинске (+8,3%).
Дешевле жилье стало в Московской области (-16,1%), Астрахани (-14,4%), Набережных Челнах (-13%), Оренбурге (-12,6%) и Брянске (-10,2%).
Средняя стоимость предложения выросла в 33 городах страны, а снизилась — в 35. На 8,9% подорожали малометражки во Владимире, на 8,4% – в Саранске и на 8,3% – в Петербурге. Более 7% прирастили Владивосток (+7,7%) и Улан-Удэ (+7,3%).
В Череповце студия в 2017 году стоит на 12,8% меньше. Кроме этого, доступнее стала недвижимость в Московской области (-11,8%), Чебоксарах (-11,4%), Кирове (-11,3%) и Томске (-8,6%).
Комментарии
Хорошо, что благодаря действующей власти цены на квартиры пошли вниз по всей стране. Отличная новость.
Везде квартиры подешевели за последние два года. Не только в Барнауле. Хотя иногда цена в Барнауле на какую то кв-ру в 50 метров равняется аналогичной кв-ре в пригороде Москвы. Например цены в Люберцах и в Барнауле почти одинаковы.
Как в 20 раз упадет, будем брать.
15:29 В люберцах цены сопоставимы только с барнаульскими квартирами на Змеиногорском тракте.
От того что однокомнатная была 1700 а стала 1600 знаете для большинства сути не меняет
мы за 1300 000 однушку купили год назад. а 5 лет назад одноклассница точно такую-же однушку купила за 1800 000
ну это где нибудь на Черемушках ещё разница в 500 тысяч да, наша в центре разница если тысяч с 100 с прошлыми годами
Даже разница в 500 роли не играет, миллионы то остаются, ипотека кабала, как ни крути