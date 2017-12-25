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Алтайский край вернул себе статус крупнейшего региона-зернохранилища в азиатской части России – по состоянию на 1 декабря в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях в нашем субъекте имелось 1732,3 тысячи тонн зерна.
Напомним, что в течение года лидерство по наличию зерна на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов имел Красноярский край.
Однако под конец года в этом субъекте хранилось 1630,3 тысячи тонн зерна. В лидерах также значатся Омская и Новосибирская области, где хранится 1549 и 1535,3 тысячи тонн зерна соответственно.
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Как сообщает Росстат, к началу декабря в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 52 558 тысяч тонн зерна, что на 7 156 тысяч тонн (на 15,8%) больше, чем по состоянию на 1 декабря 2016 года.
Комментарии
Верно подмечено- именно зернохранилище)) Вырастить- вырастили,а продать не могут...