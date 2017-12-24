Фото: biznes-prost.ru
Цены на такси повысились в Барнауле на 50% из-за празднования корпоративов. Об этом сообщил сотруднику портала Amic.ru один из водителей такси "Максим".
По словам источника, цены были увеличены еще с 22 декабря. Подорожание продлится до воскресенья, 24 декабря, включительно. Подчеркивается, что стоимость проезда увеличивается в период с 16:00 до 3:00 часов.
После этого тарифы станут прежними, однако позднее — с 31 декабря по 2 января — вновь будут увеличены. На этот раз вдвое.
Добавим, что внимание на повышение стоимости проезда в такси в праздничные дни обратили внимание на федеральном уровне. Так, "Интерфакс" сообщает, что ФАС (Федеральная антимонопольная служба) проведет проверку по сообщениям пользователей соцсетей о завышении цен на услуги такси-агрегаторов.
"Это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение синхронно и на одинаковые суммы, то я сам ... это посмотрю", — цитирует агентство замруководителя ФАС Андрея Цариковского.
Он считает, что в случае выявления отсутствия повышенного спроса при росте цен у большинства агрегаторов будет получено подтверждение злоупотребления и наличия сговора.
Комментарии
Разумно. Кому не нравится, можно на автобусы или пешком. Никто никого не заставляет.
У меня пожилые родители, когда ездим к сыну на Взлетную семь, из центра не уедешь, прекрасно ходил автобус 19, так нет, надо было убрать маршрут по Малахова, автобусы только по Павловскому, понастроили, а подъезда нет, вот и приходится на такси, а они цены дерут
24.12.2017 16:39
гость
купите машину