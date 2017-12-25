Фото: avtoed.com
Итоги конкурса "Образцовое поселение Алтайского края" подвели в регионе – первое место в номинации "Сельские (городские) поселения, являющиеся административными центрами муниципальных районов", поделили между собой Шипуновский сельсовет Шипуновского района и Павловский сельсовет Павловского района.
Как сообщает региональное Минэкономразвития, также учреждены два призовых места в номинации "Сельские (городские) поселения с численностью жителей более 1000 человек, не являющиеся районными центрами".
В данном случае первое место досталось Новотырышкинскому сельсовету Смоленского района, а второе место занял Леньковский сельсовет Благовещенского района.
В номинации "Сельские поселения с численностью жителей от 500 до 1000 человек" фаворитом оказался Яготинский сельсовет Благовещенского района.
Второе место разделили Александровский сельсовет Суетского района и Комарский сельсовет Заринского района.
Победителям конкурса в 2017 году выделено два миллиона рублей из краевой казны.
За три года существования конкурса "Образцовое поселение Алтайского края" его победителями признаны 17 сельсоветов из 11 районов края. Для их поощрения из регионального бюджета было направлено шесть миллионов рублей.
Комментарии
Павловск????? Да ладно!!!