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Стюардессу авиакомпании UTair, которая в субботу, 23 декабря, выпала из самолета в московском аэропорте Внуково, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, она покинула больницу", — цитирует агентство пресс-службу.
Агентство пишет, что накануне во время предполетной подготовки воздушного судна, которое должно было вылететь в Ханты-Мансийск, во время закрытия задней двери стюардесса поскользнулась и выпала из самолета.
Ее оперативно доставили в больницу.
Сейчас авиакомпания выясняет причины случившегося.
В Telegram-канале Mash уточняется, что высота падения составила порядка трех-четырех метров. При этом бордпроводница упала на спину. Также, по данным канала, руководство назвало причиной инцидента неосторожность девушки.
Комментарии
Резиновая что ли?
Резиновая это твоя голова придуRок, а у девушки несчастный случай, от которого никто не застрахован.