Фото: rt.com
Телеканал RT опубликовал необычный новогодний ролик, в котором использовал образы Деда Мороза, Санта-Клауса и упомянул российских хакеров.
В ролике маленький мальчик, живущий "где-то в США", собирается ложиться спать и ожидает ночного визита Санта-Клауса с подарками. Однако в результате он видит Санту связанным, а рядом с ним — Деда Мороза. Российский дедушка поздравляет мальчика с Новым Годом и просит прочитать стишок.
В заключение в ролике видно, как мальчик стоит на табуретке и с акцентом читает стихотворение: "Я узнал, что у меня. Есть огромная семья..."
"Мы взломали Рождество. Русские хакеры", — гласит надпись на экране.
Так канал обыграл одну из популярных в уходящем году политических тем — о вмешательстве якобы российских хакеров в различные процессы в других странах. В частности, Вашингтон обвиняет Москву в том, что она при помощи хакеров якобы повлияла на президентские выборы в 2016 году. Россия не раз опровергала такие обвинения, называя их "абсолютно голословными".
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