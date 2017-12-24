Фото: vk.com/barneos22
Неизвестные граждане совершили попытку взорвать банкомат. Сообщение об этом появилось в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря, около 5:00 в здании по адресу: улица Малахова, 48.
"Криминалисты сняли отпечатки пальцев", — говорится в сообщении.
На опубликованных снимках видно подпаленный банкомат, а также разбросанные в помещении медицинские перчатки.
Комментарии
стул подрывники с собой приволокли?
Молодцы вэтэбэшники. Ни по зубам оказался банкомат ворюгам.
Грабь награбленное ...
Вот тебе и цифровая экономика. Скоро ни одного исправного банкомата не останется!