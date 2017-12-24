Фото: 54.мвд.рф / АСТ-54
Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла вечером в субботу, 23 декабря, на трассе "Новосибирск-Барнаул". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Уточняется, что автомобили столкнулись на 89-м километре трассы Р-256 в 20:33. Предварительно установлено, что 44-летний мужчина, находившийся за рулем Toyota Carina, ехал в сторону столицы Алтайского края. В пути он выехал на "встречку", где "совершил касательное столкновение с КамАЗом", а затем столкнулся с LADA Priora, которая также ехала во встречном направлении.
В результате аварии от полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. 33-летняя пассажирка Toyota и 63-летний мужчина, управлявший LADA, с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Комментарии
В пути он выехал на "встречку"
Поспешил
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