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Снег, метель, плюсовую температуру и даже дождь прогнозируют в Алтайском крае в понедельник, 25 декабря — в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, ночью в западных и северных районах края пройдет снег, мокрый снег, местами возможна метель, гололедные явления и гололедица на дорогах. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов ниже нуля, по юго-западу края — от 3 до 8 градусов мороза. Днем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются на большей части территории края, местами в западных районах осадки будут сильными. Гололедные явления, метель и гололедица сохранятся. Воздух прогреется до температуры -1...+4 градуса.
В Барнауле в конце ночи ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, температура будет равна -12...-14 градусам. Днем в краевой столице временами пройдет мокрый снег, ожидаются гололедные явления, метель и гололедица на дорогах. Воздух прогреется до 0 градусов.
Ветер в этот день в Барнауле и крае будет дуть юго-западный, 6-11 метров в секунду, днем возможны порывы до 12-17 метров. При этом в южных и западных районах он усилится до 13-18 м/с. Также там возникнут порывы до 22-27 метров.
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