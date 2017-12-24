Фото: sputnik-abkhazia.ru
Журналист Олег Лурье на своей Facebook-странице сообщил, что собирается участвовать в выборах президента РФ в следующем году, передает Life.
В сообщении Лурье поблагодарил инициативную группу россиян, которые поддержали его кандидатуру. "Сегодня буду сдавать документы в ЦИК РФ. Обращаюсь ко всем своим читателям с просьбой о поддержке в день выборов — 18 марта 2018 года. Нет жуликам и ворам!" — цитирует издание слова журналиста.
Лурье назвал основой своей предвыборной программы "борьбу с жуликами и ворами" в РФ.
Он подчеркнул, что будет бороться по-настоящему, а не имитировать борьбу, как делают "некоторые оппозиционные кандидаты". Среди жуликов и воров он назвал Алексея Навального, а также "чиновников, находящихся у власти, но при этом каким-то образом имеющих роскошные особняки и многомиллиардные банковские счета". Кроме этого, по мнению Лурье, жуликами являются "коммерсанты", которые собирают деньги с россиян на строительство и исчезают, и многие другие.
Издание пишет, что Лурье является российским журналистом, который специализируется на журналистских расследованиях. Является одним из создателей газеты "Версия". В прошлом был обозревателем отдела расследований холдинга "Совершенно секретно", спецкором отдела расследований "Новой газеты", "Экспресс-газеты", шеф-редактором ООО "Издательский дом "Час-медиа", издателем журнала "Вслух о...", создателем и главредом журнала Jeans и журнала "ВВП", главой издательского дома ООО "Алиса инвест", президентом Международного славянского благотворительного фонда.
Также он написал резонансные публикации о деятельности Bank of New York и компании "Мабетекс", предпринимателя Романа Абрамовича, а также некоторых других компаний, политиков и бизнесменов.
Комментарии
А если вдруг победит))) Что делать тогда будет???
Садить, садить и садить. На президента не тянет,а на Генпрокурора вполне.
Впервые такой предвыборный пердимонокль.
",а на Генпрокурора вполне."
Алексей Навальный, заявивший о намерении участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец, подал в Центризбирком документы для выдвижения, комиссия их приняла, передает корреспондент РИА Новости.