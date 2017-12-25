На фоне снижения ипотечных ставок в текущем году в Барнауле наметился рост продаж "первички". По данным за 11 месяцев, застройщики реализовали свыше 121 тыс. кв. м жилья по долевому участию.
В 2017 году в Барнауле, как и по России в целом, отмечен рост ипотечного кредитования на первичном рынке недвижимости. Число квартир в новостройках Барнаула, проданных в ипотеку, увеличивалось в течение всего года. По данным "Интро Аналитика", пик продаж пришёлся на август – в этом месяце было выдано на 50% больше кредитов на строящееся жильё, чем в среднем за период.
Снижение ипотечной ставки компенсировало негативный тренд на рынке новостроек, который был зафиксирован в прошлом году. Так, доля ипотеки на рынке первичного жилья Барнаула по итогам 11 месяцев составила 47%, что сопоставимо со средними показателями по другим регионам. Всего за этот период в Барнауле было реализовано по долевому участию свыше 2500 квартир общей площадью 121,4 тыс. кв. м. Годовая динамика позволяет прогнозировать дальнейший прирост продаж в декабре 2017 года.
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По оценке "Интро Аналитики", наибольшим спросом у дольщиков Барнаула в этом году пользовались квартиры в новостройках Индустриального и Центрального районов. Среди застройщиков города лидерами продаж по итогам 11 месяцев года стали компании "Союз Барнаул", "Жилищная инициатива", "Алгоритм" и "Регион-строй", которые совокупно заняли почти 2/3 местного рынка долевого строительства. В тройку лидеров по кредитованию жилья в новостройках Барнаула в 2017 году вошли Сбербанк (69%), "ВТБ-24" (20%) и "Россельхозбанк" (4%). "Ак Барс", "Газпромбанк" и "Левобережный" заняли на этом рынке по 3% каждый, а остальные 8% кредитов выдали другие банки и операторы АИЖК.
По мнению экспертов, при сохранении тенденции падения ипотечных ставок можно прогнозировать дальнейший рост ипотечного рынка Барнаула. По состоянию на начало декабря 2017 года в городе планируется строительство ещё порядка 777 тыс. кв. м жилой недвижимости.
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Система "Интро Аналитика" осуществляет мониторинг и анализ рынка долевого строительства в 20 крупнейших городах России на основе официальных данных Росреестра. В базу мониторинга по Барнаулу входят более 70 строящихся жилых объектов. Список формируется по официальным реестрам Кадастровой палаты и данным из партнёрской сети.
Комментарии
И что хорошего? Рост ипотечного кредитования говорит только об одном - у людей нет денег и они понимают, что не смогут накопить в ближайшие 15-20 лет, но т.к. в стране типа РФ за 15-20 лет, думают они - может случитьсся всякое, а дельцы от бизнеса пользуются этой психологической западней (ведь многие хотят здесь и сейчас и срочно, типа жисть то проходит) и с удовольствием предоставляют кредиты, трудитесь "негры", солнце еще высоко. а что бы неповадно было копить деньги самому будут держать ставку на депозиты ниже инфляции, так что снижение ставок на "ипо" - не более чем реакция на борьбу с "инфля". Типа "сами себя имеем и от этого получаем удовольствие".
Если посчитать по процентам, то банки выдали 110% ипотеки на всех. У кого проблемы с математикой? У выпускников с ЕГЭ?