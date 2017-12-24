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Очереди из машин образовались на границе на въезд на Украину со стороны стран Евросоюза, в частности, Словакии и Польши. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 24 декабря, со ссылкой на пресс-секретаря государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.
Агентство уточняет, что причиной пробок стало возвращение граждан Украины, которые работали за границей, на рождественские и новогодние праздники.
Слободян уточнил, что со стороны Украины очереди отсутствуют. Они "наблюдаются на всех пунктах пропуска на границе с Евросоюзом. "При этом с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры", — цитирует агентство Слободяна.
По его словам, на КПП "Ягодин" в очереди стоят порядка 900 автомобилей. Аналогичная ситуация наблюдается в "Шегинях", "имеется в виду на въезд на Украину", заявил пресс-секретарь государственной погранслужбы Украины, объяснив это тем, "что украинцы, работающие за рубежом, в европейских странах, на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой".
Слободян отметил, что сейчас предпринимаются меры, чтобы ускорить въезд машин на Украину.
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