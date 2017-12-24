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Боксер из США Флойд Мейвезер предложил чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту сыграть в баскетбол один на один. Соответствующее предложение звезда бокса опубликовал в комментариях под постом баскетболиста в его Instagram-аккаунте, передает "Лента.ру".
"Я готов сыграть с тобой один на один на миллион долларов", — цитирует издание комментарий Мейвезера.
Отмечается, что Брайант еще никак не отреагировал на предложение боксера.
39-летний баскетболист завершил карьеру в прошлом году. Спортсмен является пятикратным чемпионом НБА. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА и дважды становился самым ценным игроком финала плей-офф ассоциации.
40-летний Мейвезер провел на боксерском ринге 50 боев, не потерпев ни одного поражения в профессиональной карьере. В августе текущего года он одержал победу над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Конором Макгрегором в бою по правилам бокса, заработав порядка 300 миллионов долларов. Сразу после поединка Мейвезер заявил, что завершает спортивную карьеру.
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