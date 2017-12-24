Фото: artsfon.com
Волонтеры "Лизы Алерт" нашли безвестно пропавшего 13-летнего подростка Алексея Стрекозова в Барнауле. Об этом сообщается на форуме поискового отряда, а также в группе в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, что местонахождение школьника со шрамом на левой брови не было известно с субботы, 23 декабря текущего года.
"Найден. Жив", — гласит текст сообщения в сообществе.
Отметим, что сообщение об обнаружении мальчика появилось в воскресенье, 24 декабря, около 16:00.
Комментарии
Ну снимай батя ремень ...