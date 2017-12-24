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Колесная пара одного из вагонов тепловоза, следовавшего в КНДР, сошла с рельсов в Приморском крае. Об этом сообщает ТВЦ со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел в десяти километрах от станции "Хасан" Дальневосточной железной дороги. "Произошел сход одной колесной пары тепловоза пассажирского поезда №651", — цитирует издание слова источника в экстренных службах.
По его словам, в трех вагонах поезда, направлявшегося из Уссурийска в Туманган, находились 55 человек. Никто из них не пострадал в результате ЧП.
На данный момент аварийно-восстановительные работы завершены, поезд проследовал к месту назначения. Подчеркивается, что рейс задержался на 30 минут.
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