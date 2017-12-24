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Причиной закрытия аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook стало то, что на Западе боятся правды. Как пишет РИА Новости, об этом сказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин во время встречи с иранским коллегой Али Лариджани.
По словам Володина, таким образом создается опасный прецедент. Он отметил, что аккаунты Кадырова были закрыты после того, как главу Чечни внесли в санкционный список. При этом, как отметил Володин, Кадыров не нарушал правил ведения аккаунтов.
"Вот такая политика, политика затыкания ртов", — сказал Володин.
Напомним, в субботу профиль главы Чечни в Instagram оказался недоступен. Не работает и его страница в Facebook.
В среду, 20 декабря, США расширили санкционный список, добавив в него пятерых россиян, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров. Россияне обвиняются в нарушениях прав человека.
Комментарии
инстаграм медведева ещё удалите может хоть работать начнёт