Возгорание магазина произошло в ночь на понедельник, 25 декабря, в Завьяловском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 01:40. Через 10 минут пожар был локализован, еще через десять минут – ликвидирован.
На тушение пожара выезжали 11 сотрудников МЧС и четыре спецмашины.
Комментарии
Ложь самая настоящая. Магазин загорелся около 11 часов и тушили до четырёх часов утра.
ЛОЖЬ Горело несколько часов
А поскольку в деревнях принято отпускать товар в долг (все друг друга знают), то потому и тушили не спеша чтобы ТА тетрадь сгорела наверняка.