Главный Дед Мороз России во время своего визита в Чечню назначил Рамзана Кадырова своим помощником по добрым делам. Об этом пишет "Российская газета".
Отметим, что главный волшебник страны впервые побывал в республике. Он подарил главе Чечни теплую безрукавку с инициалами "Р.К." и присвоил звание главного помощника по добрым делам.
"Мы с Дедом Морозом загадали главное желание — мир во всем мире и счастье для всех детей на планете. Мама рассказывала мне, что я загадывал это с самого раннего детства. И до сих пор это моя главная мечта", — сказал Рамзан Кадыров.
Комментарии
А Дед Мороз не знает, что правоверный должен сделать с шайтаном?
Курнул что то деда(((
На фотке у Кадырова глаза и правда добрые