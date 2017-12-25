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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о неблагоприятной погоде, которая установится 25 и 26 декабря, и просят граждан воздержаться от дальних поездок.
Напомним, по данным синоптиков, в Алтайском крае в понедельник и во вторник ожидаются осадки, в отдельных районах сильные, в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель с усилением ветра до 27 метров в секунду, гололёдные явления на дорогах и возможны снежные заносы.
Жителям региона рекомендуют принять меры предосторожности. "Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Настоятельно рекомендуем отказаться от выездов на дальние расстояния. Если вы все-таки выехали, убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке", — подчеркивают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Комментарии
Такая рекламная компания про непогоду, уже и МЧС смс-ку прислало. Ну не обманите, я жду шторма, апокалипсиса, хаоса!
Ждите, санитары уже выехали.