Главные события рынка недвижимости Барнаула и края в 2017 году

Конец любого года отождествляется с подведением итогов. Для рынка недвижимости Барнаула и Алтайского края 2017 год выдался непростым, но интересным: вступил в силу ряд законов, которые произвели если не революцию, то глобальные изменения на строительном рынке, заработал Единый государственный реестр недвижимости, создан Компенсационный фонд защиты дольщиков, положивший начало новой форме отношений на строительном рынке.
Продажа Старого базара и сереброплавильного завода, форум риелторов в Белокурихе, перенос принятия нового Генплана развития Барнаула, постепенное решение проблем обманутых дольщиков – этим и многим другим запомнился уходящий 2017 год.
Вместе с сайтом "Недвижимость Алтай" предлагаем еще раз вспомнить все важные и знаковые события последних 12 месяцев.
Комментарии
Кроме многоэтажных панелек с микрорайонной застройкой, рынок жилья Барнаула предложить ничего не может. В городе абсолютно не представлена малоэтажная КВАРТАЛЬНАЯ застройка по доступным ценам. То что барнаульские застройщики называют "кварталами" не более чем обман, это типичная советская микрорайонная застройка. Таунхаусы, котеджные поселки и прочий "элитный" сектор в будущем приведет к сабурбии американского типа со всем комплексом транспортных проблем. Почему в городе не внедряются современные стандарты малоэтажной квартальной застройки как основного вида жилья? Все эти многоэтажные бетонные мешки в будущем превратятся в гетто.