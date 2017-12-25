Иллюстрация: seishub.ru
Сейсмологи зафиксировали в Горном Алтае два землетрясения, которые произошли в ночь на понедельник, 25 декабря.
По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", первое сейсмособытие случилось в 01:41 по местному времени. Эпицентр находился в 243 километрах на юго-восток от Горно-Алтайска.
Магнитуда землетрясения определяется показателем 4,6, а интенсивность — 5,8 балла по шкале MSK-64.
Еще один подземный толчок был зафиксирован в этом же районе в 04:25 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,6, интенсивность — 4,3 балла.
Отметим, что оба подземных толчка произошли в очаге сейсмоактивности, где землетрясения происходят с большой частотой уже длительное время.
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