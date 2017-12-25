Четыре ледовые переправы действуют в Алтайском крае в данный момент, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Ежедневно специалисты производят замеры толщины льда и определяют его прочность.
Действующие ледовые переправы расположены:
- река Обь – Каменский район (Островная – Камень-на-Оби) с 13.12.2017;
- река Обь – Быстроистокский район (село Быстрый Исток – село Акутиха) с 15.12.2017;
- река Обь – Усть-Пристанский район (село Вяткино – село Клепиково) с 18.12.2017;
- река Обь – Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань – село Чеканиха) с 21.12.2017.
Комментарии
Россия. XXl век.
2гость 25.12.2017 10:19
А что не так? Ни в одной стране мира не стали бы строить капитальный мост через такую реку ради нескольких сёл...