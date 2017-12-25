Год назад, 25 декабря 2016-го, разбился ТУ-154 Минобороны России под Сочи. На борту было 92 человека, все они погибли.
Ночью 25 декабря самолет поднялся с военного аэродрома "Чкаловский" под Москвой и взял курс на Сирию — на российскую авиабазу Хмеймим. Дозаправка планировалась в Моздоке, но из-за непогоды ее перенесли в сочинский аэропорт. Лайнер взлетел оттуда в 5:25 и через 70 секунд пропал с радаров. Он рухнул в Черное море в 1,5 км от берега.
Всего погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту, в частности, находились 65 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, среди которых был и худрук — генерал-лейтенант Валерий Халилов. Погиб директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и 7 офицеров. Один из них, капитан пресс-службы Минобороны Сергей Абросимов, сопровождал 9 журналистов телекомпаний Первый канал, "Звезда" и НТВ. Погибла и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка — Доктор Лиза.
Версию диверсии и взрыва на борту после подъема первых фрагментов лайнера исключили эксперты ФСБ России. Была и версия о том, что в Сочи на борт самолета загрузили нечто тяжелое, что помешало самолету набрать высоту.
Эксперты тогда предположили, что гуманитарный груз и подарки как следует не закрепили, и во время крутого набора высоты он сорвался и ударил в хвост. Нос самолета вздернуло, и самолет оказался в перпендикулярном положении к поверхности моря. Тяги двигателей не хватило, и Ту-154 стал быстро терять высоту, задел поверхность моря и развалился.
Министр транспорта Максим Соколов и начальник Службы безопасности полетов Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщили, что "особая ситуация" не позволила Ту-154 подняться выше 250 метров, а его скорость не превысила 370 км/час. Все развивалось так стремительно, что экипаж даже не успел подать сигнал бедствия.
Говорили о либо заклинивших, либо неправильно выпущенных закрылках самолета, помешавших лайнеру набрать высоту.
Позже Минобороны сообщило, что причиной трагедии могло стать "нарушение пространственной ориентировки" командира воздушного судна. То есть пилот мог потерять ориентиры и не увидеть, что до поверхности моря — считанные метры.
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Комментарии
не выпуск шасси, помпаж двигателей, попадание птицы, грозовой фронт, ошибка пилота, сильная турбулентность, некачественное топливо, терракт, разгерметезация салона, закончилось топливо, не закрепили груз, столкновение с техникой на взлетке, столкновение самолета с самолетом в воздухе, сбитие военной ракетой. это только я сходу причины аварий вспомнил . и авиационный транспорт безопасней автомобильного?
Год прошел, где результаты...
Помню русофобы тогда радовались
Ошибка пилотов, писали же. Вернее командира (первого пилота) ...
земля пухом трагически погибшим...
Посмотрите фильм "Пассажиры" с Энн Хэттуей. Очень пронзительный и неожиданный. После просмотра несколько дней в шоке.