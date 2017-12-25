Новая тюрьма Сторстрём, которая может стать самой комфортной в мире, открылась рядом с датским городом Гундслев. Об этом пишет сайт газеты "Известия" со ссылкой на Daily Mail.
Отметим, что в каждой камере есть телевизор, холодильник, шкаф, большое окно и личная ванная. Площадь помещения составляет четыре квадратных метра, но предусмотрены "общие комнаты".
Также в этой тюрьме есть своя церковь, сад и сельскохозяйственные угодья. На строительство ушло 160 миллионов долларов. Тюрьма вмещает 250 заключенных.
Комментарии
Место заключения должно быть комфортабельным. Осуждённый, согласно приговора, ограничивается в свободе, но это не подразумевает физических неудобств. Человек должен бояться тюрьмы не из-за опасности туберкулёза и воровских понятий, а именно из-за ограничения свободы - невозможности близости с родными людьми, досуга, профессиональной самореализации, а так же из-за проблем с последующим трудоустройством.
Я бы дифференциорал цель наказания. Есть преступления, за которые преступник должен пройти все круги ада, т.е. не ставится цель исправления. Но большинство преступников действительно не должны унижаться, в том числе и бытовыми условиями.
Цель наказания - предотвращение последующих преступлений.