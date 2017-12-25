Уже совсем скоро наступит самый чудесный праздник, которого ждут взрослые и дети. Атмосфера чего-то волшебного и прекрасного в Новый год ощущается буквально во всем: это гирлянды, звезды, мишура, елки и, конечно, подарки! Но что подарить своему ребенку и как удивить его, чтобы это было похоже на сказку или чудо? Пожалуй, игрушки вызывают лишь временные эмоции, а родителям хочется, чтобы ребенок надолго запомнил этот праздник. И это возможно.
Компания "Новогоднее приключение" предлагает индивидуальные видеопоздравления от Дедушки Мороза и других сказочных персонажей. Добрый волшебник обратится по имени к малышу, который при этом станет героем увлекательной сказки, в которой будет с удовольствием выполнять интересные задания. Это будет видео высокого качества, в формате анимационных мультфильмов с 3D-анимацией и незаурядным сюжетом.
Запись поздравления производится на диск. Остается в подходящий момент только включить его ребенку и наблюдать за настоящим восторгом! Дед Мороз и Снегурочка лично поздравят с экрана детей, для которых это непременно станет одним из самых приятных и оригинальных сюрпризов в наступающем Новом году.
Заказать чудесное поздравление можно:
на сайте www.barnaul.newdedmoroz.com
в группе ВК: https://vk.com/
в директ Instagram: @barnaul.dedmoroz
по телефону 8-913-080-7856
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