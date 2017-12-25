Минсельхоз считает, что розничная цена в России на вино должна начинаться от 180-190 рублей за бутылку объемом 0,75 л. Об этом пишет газета "Известия".
Специалисты ведомства это предложение отправят в Минфин весной 2018 года. В Минсельхозе считают, что минимальная цена на этот спиртной напиток станет для покупателя ориентиром при покупке бутылки вина.
"МРЦ даст покупателю понимание, что перед ним не низкокачественное вино. А если добавить еще определенную сумму, то можно приобрести приемлемый напиток", — сказал глава департамента пищевой, перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев.
Между тем специалисты Минсельхоза ранее предлагали установить минимальную цену на вино в 250 рублей, но в Минэкономразвития это предложение не поддержали.
Комментарии
за 190 рублей можно купить только лимонад.
Мне интересно, а настоящее вино продают в Барнауле, или только из восстановленных фруктов с добавлением всякой бурды в лучшем случае?