Фото: сайт правительства Республики Алтай
Губернатор Республики Алтай Александр Бердников заявил, что работникам, получающим заработную плату в размере МРОТ, будут начисляться районные надбавки. Он отметил, что республиканские власти, принимая такое решение, опираются на решение Конституционного суда РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Конституционный суд России 7 декабря удовлетворил жалобы жителей Карелии, Иркутской и Мурманской областей, а также Алтайского края на позицию властей, которые приостановили начисление "северных" надбавок сверх величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Суд решил, что надбавку необходимо начислять на уже сформированный МРОТ.
"Мы на протяжении ряда лет обращались во все ведомства – Минфин России, Минтруд России, писали письма с просьбой поставить точку в этом вопросе, потому как существовала неоднозначность толкования. Теперь можно говорить о том, что все разногласия по данному вопросу устранены", — отметил глава региона.
Ранее действовало решение Верховного суда РФ, которое допускало возможность расчета МРОТ с включением в него районного коэффициента и "северной" надбавки.
"Было крайне несправедливо, что жители Республики Алтай, проживающие в сложных климатических условиях, в районах, приравненных к Северу, получают ту же заработную плату, что и трудящиеся в регионах с более мягким климатом. Ведь при включении коэффициентов и надбавок в МРОТ теряется весь смысл компенсационных выплат", — подчеркнул Александр Бердников.
На сегодняшний день число работников, которым дополнительно будет выплачиваться районный коэффициент, составляет 8420 человек.
Отметим, что власти Алтайского края пока никак не прокомментировали решение Конституционного суда. В регионе на надбавки претендуют десятки тысяч человек из 24 районов. С 1 января МРОТ в Алтайском крае будет составлять 9489 рублей.
Комментарии
Ай, молодца! Прямо расписывается в своей некомпетенции, никакой неясности не было, федеральные структуры ведь не только РК - 40% использовали, но и Северные в Ташанте, Кош-Агаче, Улагане...