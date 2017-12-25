Фото: globalmsk.ru
Прогноз относительно роста российской экономики по итогам текущего года дал министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
Как сообщает "Интерфакс", по его словам, отечественная экономика вырастет в пределах от 1,8% до 2%.
"В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста", — сказал глава Минфина.
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что экономика России развивается, выйдя из периода кризисных явлений.
"Экономика все-таки растет. Тут никаких приписок нет", — заверил 14 декабря глава государства.
Комментарии
...Если клоун выйдет плох- назову его ду...к))))
Португалия уже близко?
Ну ещё б, нефть то рванула.
Министерство несбывающихся прогнозов роста нереальной экономики
Росстат находится под управлением Министерства экономического развития.
в денежном выражении есть а в физических единицах О чем хвалиться если что ни купи то импорт Импортозамещение -потому что так лучше обозначить работу\в ковычках\ чиновников Получается как в басне Крылова кукушка и соловей
Я ничего не понимаю в "их" экономике,но я каждый день хожу в магазин,заправляю авто бензмном и регулярно плачу услуги ЖКХ....Цены все выше и выше при " растущей" экономике(((
рост в 1,8% на фоне падения экономики в 2015-2016 гг, это ничто.