Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео

Прыжок аллигатора в лодку, в которой находились туристы, попал на видео. Теперь все интернет-сообщество обсуждает этот инцидент.
Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Daily Mirror, ЧП произошло в американском штате Флорида. На кадрах видно, как небольшой катер застрял в грязи у берегов реки в нескольких метрах от отдыхающего аллигатора. Один из путешественников попытался снять пресмыкающееся на камеру телефона.
Вдруг хищник запрыгнул в лодку, протиснулся между перилами и спрыгнул в воду с другой стороны. В результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии