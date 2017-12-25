Index объявил о тотальной распродаже в связи с закрытием

Первый и единственный в России магазин популярной азиатской сети Index Living Mall объявил о своем закрытии в Барнауле. Как сообщили в компании, 31 декабря станет последним днем работы INDEX. В связи с закрытием магазина сейчас здесь проходит тотальная ликвидация товаров.
С 2014 года INDEX старался радовать своих посетителей лучшей дизайнерской мебелью и декором, дарить приятные бонусы и эмоции. В связи с закрытием бизнеса в компании хотят, чтобы каждый из гостей магазина оставил себе что-то на память: масштабная распродажа – это хорошая возможность приобрести стильные товары с отличными скидками. Особенно актуально будет освежить интерьер своего дома перед Новым годом и порадовать близких достойными подарками.
Помимо ассортимента распродажи, в INDEX большой выбор тематического декора: здесь можно найти все – от пушистой елочки до роскошных украшений и симпатичных статуэток.
"Мы любим наших покупателей и хотим оставить положительные эмоции на прощание!" – говорят в INDEX.
Напомним, INDEX стал первым и единственным в России магазином крупнейшей азиатской сети Index Living Mall. Его особенностью стало воплощение дизайнерской мысли в уникальной мебели, предметах интерьера, системах хранения, текстиле, посуде и других товарах для дома и офиса. INDEX в Барнауле расположился на площади 5000 кв. м, предлагая своим покупателям около 10 000 наименований продукции, аналогов которым не было в России.
Как заявляли владельцы магазина, INDEX отличала возможность полностью обустроить свое жизненное пространство, приобретая в одном месте все, что нужно для качественно нового интерьера. INDEX предлагал мебель, товары для дома и декор – готовые решения для интерьера, которые помогут создать идеальное пространство для повседневной жизни.