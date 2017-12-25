Фото: novayasamara.ru
Рейтинг профессиональных сфер в Барнауле по итогам года составили аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Отрасли, приносящие наиболее высокий заработок, были ранжированы по уровню среднего вознаграждения. Первую строчку, как и ожидалось, заняла "Добыча сырья" с уровнем предложения в размере 67 500 рублей.
На втором месте — "Высший менеджмент" с 52 000 рублей, а замыкают тройку лидеров "Информационные технологии" со средним вознаграждением 35 000 рублей.
"Зарплаты чаще всего росли у специалистов и ведущих специалистов. А вот средний прирост окладов для топ-менеджеров составил 13%, для линейного персонала и начального уровня – 11% и для специалистов и ведущих специалистов – 10%. То есть, несмотря на то, что для ведущих и рядовых специалистов увеличение окладов происходило чаще, сам процент этого увеличения был наименьшим", — отмечает руководитель пресс-службы компании HeadHunter по Сибирскому федеральному округу Елана Таращук.
ТОП профессиональных сфер по уровню среднего вознаграждения выглядит так:
- Добыча сырья — 67 500;
- Высший менеджмент — 52 000;
- Информационные технологии — 35 000;
- Строительство/недвижимость — 30 000;
- Закупки — 30 000;
- Автомобильный бизнес — 30 000;
- Производство — 27 500;
- Продажи — 27 500;
- Консультирование — 27 500;
- Медицина/фармацевтика — 26 000;
- Юристы — 25 000;
- Управление персоналом/тренинги — 25 000;
- Транспорт/логистика — 25 000;
- Страхование — 25 000;
- Спортивные клубы/фитнес/салоны — 25 000;
- Маркетинг/реклама/PR — 25 000;
- Искусство/развлечения/масс-медиа — 25 000;
- Инсталляция и сервис — 25 000;
- Банки/инвестиции/лизинг — 25 000;
- Бухгалтерия/финансы предприятия — 23 500;
- Туризм/гостиницы/рестораны — 22 000;
- Наука/образование — 21 000;
- Рабочий персонал — 20 000;
- Домашний персонал — 20 000;
- Административный персонал — 19 500;
- Безопасность — 19 000.
Комментарии
Где в Барнауле подобывать сырьё? 67500 мне бы не помешали.
Безопасность на последнем месте. То есть у нас настолько безопасно, что безопасность не востребована?
Что такое домашний персонал, уборщицы, гувернантки?
Какая экономика, такое и распределение.
В низу рабочий персонал, рабочие нам не нужны? А как может быть добыча сырья и строительство без рабочих, высокими технологиями?
край нищий, потому и цифры такие...
вопрос к губеру - какого черта вы делаете?