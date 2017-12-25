Фото: barnaul.org
Дорожная служба Барнаула подготовилась к приближающейся метели и готова к работе в усиленном режиме. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
При необходимости МБУ "Автодорстрой" для расчистки дорог может задействовать до 130 единиц техники в смену. Отметим, что в минувшие выходные на барнаульских улицах работало до 55 единиц снегоуборочной техники.
25 декабря в механизированной уборке дорог и тротуаров задействовано 85 единиц спецтехники. 105 дворников очищают от снега и посыпают песком остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, местами метель, усиление ветра до 27 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. В связи с этим временно ограничено движение транспорта на трассах региона.
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