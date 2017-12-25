Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Магазин "Гарнизонный", расположенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной в Барнауле, получил новую жизнь.
Теперь на месте легендарного "Гарнизонного" расположился магазин "Пятерочка. Военторг" сети Х5 Retail Group, которая все больше осваивается на барнаульском рынке.
Читайте также: Флагманский магазин сети "Пятерочка" заедет в барнаульский ТЦ "Ультра"
Ранее в X5 Retail Group сообщали, что Алтайский край стал 61-м регионом присутствия сети. Также отмечалось, что до конца года в краевой столице планировалось открыть около 20 магазинов "Пятерочка".
Комментарии
Простите, а что осталось от Военторга, то????
Кроме названия-ничего...
Зашёл, посмотрел, думал что медленнее чем в марии-ра работать нельзя, оказывается можно. Согнать в выходной день утром 10 человек в одну кассу и не реагировать на замечания - "фирменный стиль"? Если с открытия такое отношение к покупателю, что будет дальше.Кроме того чтобы разобраться какой ценник к какому товару относится - нужно постараться с переходами по стрелкам.
Ярче!!!!!!
25.12.2017 13:03
- гость -
В Пятерочке на Шукшина такая же история. В час пик всего две кассы обслуживают и кассиры очень медленно работают. С Марийкой не сравнить-там просто метеоры...
А де теперь пасту Гои покупать?
не самое удачное место для продуктового магазина. Кто туда будет ходит? Район не очень густо заселен. Остановки общественного транспорта рядом нет. Парковка перед светофором крайне неудобная, вечно пробка. Да и в самой Пятерочке ничего такого особенного нет, цены не самые дешевые, ассортимент обычный - как везде... как они собираются выживать, не понятно.
А мне все равно Мария Ра и роднее и ближе и вкуснее. Да и акции по продаже всяческих вкусняшек мне нравится больше. Но кому то нравится и Пятерочка. Хорошо, что есть выбор у покупателей. И они сытенькие и довольные идут за покупками вновь и вновь в самостоятельно ими выбранные любимые торговые сети.
После эйфории открытия сети в Барнауле выход на плановые показатели будет провальным... Опыт и разочарование Магнита в помощь
PR замарашки отписался