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Иностранцы в Алтайском крае попались на махинациях с документами

, ИА "Амител"
Оба случая произошли в минувшие выходные

Фото: elitefon.ru

Гражданин Таджикистана и гражданин Узбекистана в минувшие выходные пытались пересечь границу Алтайского края по недействительным документам. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Оба случая произошли в автомобильном пункте пропуска Кулунда. Там гражданин Республики Таджикистан, следовавший из России в Казахстан, предъявил просроченный документ, в котором присутствовал штамп о продлении срока действия паспорта неустановленного образца. 

Уже через пару часов в этом же пункте гражданин Республики Узбекистан намеревался пересечь границу по паспорту с признаками частичной подделки. В результате проведенного разбирательства оба иностранных гражданина были признаны нарушителями режима государственной границы и оштрафованы.

Кроме этого, гражданина Таджикистана решено принудительно выдворить из России. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

25.12.2017 13:39
гость

А зачем они хотели в РФ?

0  0
25.12.2017 14:11
- гость -

Натыкали своих фруктовых киосков по всей России. Берут на базе потом перепродают как и торговые сети.

0  0
25.12.2017 15:33
- гость -

Молодцы наши граничники охраняющие наш покой и мирный сон в безграничном казахстанском приграничье.

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