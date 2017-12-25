Гражданин Таджикистана и гражданин Узбекистана в минувшие выходные пытались пересечь границу Алтайского края по недействительным документам. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Оба случая произошли в автомобильном пункте пропуска Кулунда. Там гражданин Республики Таджикистан, следовавший из России в Казахстан, предъявил просроченный документ, в котором присутствовал штамп о продлении срока действия паспорта неустановленного образца.
Уже через пару часов в этом же пункте гражданин Республики Узбекистан намеревался пересечь границу по паспорту с признаками частичной подделки. В результате проведенного разбирательства оба иностранных гражданина были признаны нарушителями режима государственной границы и оштрафованы.
Кроме этого, гражданина Таджикистана решено принудительно выдворить из России. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан.
Комментарии
А зачем они хотели в РФ?
Натыкали своих фруктовых киосков по всей России. Берут на базе потом перепродают как и торговые сети.
Молодцы наши граничники охраняющие наш покой и мирный сон в безграничном казахстанском приграничье.