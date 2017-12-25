Авиакомпании объявили о снижении тарифов на рейсы из Барнаула в Москву и обратно, сообщают в аэропорту краевой столицы.
Билеты можно купить как в авиакассах, так и на сайтах авиакомпаний. Минимальный тариф у авиакомпании S7 — 4161 рубль при перелете в одну сторону, от 8322 рублей — туда-обратно.
Несколько дороже получится перелет авиакомпанией "Аэрофлот". Здесь минимальный тариф — 4719 рублей при перелете в одну сторону, от 9808 рублей — туда-обратно (тарифы указаны без учета агентских и кассовых сборов). Приобрести билеты можно до 27 декабря. Воспользоваться перелетом пассажиры смогут с 15 января по 20 апреля 2018 года.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" делает скидку в 50% для молодежи до 22 лет, а также пенсионерам. Акция действует до 10 января 2018 года на все маршруты по России, а также в Испанию, Италию, Чехию, Австрию, Кипр, Германию, Польшу, Швейцарию, Францию, Израиль, ОАЭ, Грузию, Азербайджан и Армению. Отправиться в путешествие можно с 15 января по 20 апреля 2018 года, в Израиль — с 15 января по 20 марта 2018 года.
Комментарии
4161 рублей прилететь в Москву из Барнаула, потом из аэропорта до города за столько же. Очень удобно
Там везде аэроэкспрессы. Рублев по 400. где вы 4 тыщи то увидели?
с аэропорта вообще маршрутка обычная ходит до метро...
но барнаульцы могут сэкономить и пешком пойти
Немного не договаривают по цене. Плюс таксы/сборы 1761. Итого 6361, и по этому тарифу багаж платный. Тариф с багажом 23 кг выходит 7861. И подешевели билеты только на 1000 руб. А шуму то!
В тоже время с Толмачево 5286 с платным багажом и 6876 эконом.
Аэроэкспресс из Домодедово - 500 руб.
Нуууу ваааааШПЕ почти за даром!!!
Вообще-то автобус за 82 рубля ходит регулярно