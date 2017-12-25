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Автомобиль Mercedes-Benz въехал в опору линии электропередачи в Горно-Алтайске накануне вечером, сообщили в республиканском МВД.
По информации полиции, ДТП произошло около 18:20 в районе дома № 11 по улице Чаптынова. Установлено, что 32-летний житель села Кызыл-Озек, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП.
В результате аварии в больницу с полученными ушибами был доставлен пассажир автомобиля – 30-летний горожанин. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.
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