Католики всего мира, а также протестанты, англикане и ряд православных, следующих Григорианскому календарю, отмечают 25 декабря Рождество Христово.
Как пишет ТАСС, главная служба прошла в воскресенье, 24 декабря, в Ватикане. Ее возглавил Папа Римский Франциск. В этом году съемку рождественской службы вели с помощью новой экспериментальной технологии высокого разрешения, чтобы "дать возможность верующим окунуться в таинство прихода на Землю Спасителя".
Центральным событием католического Рождества является обращение главы Римско-католической церкви "Урби ет Орби" ("Миру и граду").
Сейчас в мире насчитывается более одного миллиарда католиков.
Комментарии