Фото: zdravalt.ru
Стратегию поэтапного развития краевой клинической больницы утвердил губернатор Алтайского края Александр Карлин — в 2018 году медучреждению планируется выделить более 200 миллионов рублей.
Как уточняют в региональном Минздраве, работа в рамках реализации стратегии будет вестись по нескольким направлениям. В частности, в условиях кадрового дефицита сельской медицины предполагается централизация диагностических исследований и организационных технологий.
Также запланировано создание телемедицинского консультирования всех районов края, обеспечение непрерывной дистанционной профессиональной подготовки медицинских работников без отрыва от производства, создание центрального архива рентген-изображений, создание автоматизированных систем передачи и обработки диагностических данных и другое.
Кроме того, как уточняют в Минздраве, стратегия включает в себя развитие стационарозамещающих технологий и амбулаторной хирургии.
"Будет продолжено инновационное развитие краевой клинической больницы как основного звена нагорного медицинского кластера. Кроме внедрения новых медицинских технологий, предполагается дальнейшее развитие трансплантологии. На реализацию мероприятий стратегии в 2018 году запланированы средства в размере 200 млн 800 тыс. рублей", — добавляют в ведомстве.
Комментарии
Далеко же вы зайдете со своей теле- радио- псевдо- медициной((((
Государство не должно вкладывать деньги налогоплательщиков в медицину.
25.12.2017 13:55
Vanadiy2014
вот бы тебя встретить...морду набить
Наверное, фирмы - производители уже кружат вокруг больницы. А ключевые лица, принимающие решения смотрят на них, как рвота голодные чайки
Вот для чего Елыкомов поставил Рудакову.
Трансплантология в краевой это миф и иллюзия. Деньги на или в .......
Хорошие деньги выделяют.... может хоть тараканов потравят....