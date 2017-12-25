Художник Роберт Сенеделла в центре Нью-Йорка установил свою картину, на которой изображен распятый Санта-Клаус. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на New York Post.
Отметим, что эта картина сначала была удалена с выставки в манхэттенской галерее. Теперь художник выставил ее напротив Собора Святого Павла. При этом американцы крайне негативно отнеслись к такому перформансу.
Между тем сам художник отмечает, что общественность неправильно воспринимает его работу. Он говорит, что хотел показать, насколько коммерциализированным стал один из главных религиозных праздников.
Painting of crucified Santa displayed outside St. Patrick’s Cathedral https://t.co/YAz8dyEMUZ pic.twitter.com/cQBDjkBPTX— New York Post (@nypost) 25 декабря 2017 г.
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