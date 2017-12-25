Ожидаем более 60%. Такую явку на президентские выборы 2018 года предрек глава реготделения "Единой России" в Алтайском крае, председатель регионального парламента Александр Романенко на встрече с журналистами в понедельник, 25 декабря.
"Процент явки на выборы, думаю, должны формировать на уровне более 60%, как это было в прошлый год (прошлый год президентских выборов — прим.ред.)", — прокомментировал Александр Романенко.
Он ответил, что целями, которые стоят перед партией и властью, являются высокая организация процесса, высокая конкурентоспособность, легитимность и недопущение нарушений.
"Да, мы будем заниматься повышением политической активности населения. Никаких других целевых показателей для нас нет", — подчеркнул Александр Романенко.
Руководитель регионального исполкома партии Андрей Клюзов добавил, что у партии в регионе 4,5 тысячи муниципальных депутатов, 30 тысяч членов партии, 18 тысяч сторонников.
"Умножаем на пять, получаем задачу в плане мобилизации. Как минимум, чтобы узнали. Как максимум, чтобы пришли", — подчеркнул Клюзов.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О своем участии заявили почти 30 человек. Многие уже принесли документы в Центральную избирательную комиссию, теперь всем кандидатам предстоит собрать подписи в свою поддержку.
Комментарии
Т.Е. они столько нарисуют?
Если Навального не допустят, проголосую за Грудинина. Хватит голосовать за предателей и воров.
Голосуй- не голосуй.....((((
В России 27 долларовых миллиардеров, а детям на лечение собираем за счет СМС.
Хотите прогноз? В масштабах страны, безусловным победителем будет ВВП. Но в отдельно взятом Алтайском крае - П. Грудинин, если, конечно, он будет допущен к выборам. Местным единороссам и прочим приспособленцам-карьеристам пора готовиться к отставкам...
Думаю россияне обеспечат явку намного больше. Все заинтересованны в честных, свободных, демократических выборах.
Если не случится ничего экстраординарного, если Путин останется жив и здоров до дня выборов и не снимется с них, то со всей очевидностью он и победит.
Путин на данный момент остается наиболее популярным из всех кандидатов - как бы противно это не было, но это так. И при этом, что немаловажно, на стороне Путина Центризбирком и административный ресурс.
И даже если бы выборы проходили честно, то в 2018 году Грудинин не смог бы на них победить - у него не хватит времени и ресурсов для раскрутки.
Решение ЦК КПРФ о выдвижении Грудинина - очень запоздалое. И это еще одна из причин, по которой Грудинин не сможет победить.
25.12.2017 15:15
- гость -
Зачем играть с шулерами да ещё и по их правилам?
"Предсказатель"....Что-то на последних осенних выборах процентов 20-25 всего пришло. Осенью не ходил , не голосовал, хотя очень удивлен был результатами выборов в Рубцовске и Бийске, довели там народ наверно уже. На президентские пойду, еще шесть лет терпеть развал в стране не хочу, в Бийске и Рубцовске народ сплоченее будет. Что-то предсказывать смысла нет, время покажет.
"Полагать, что Грудинин или кто-то иной станет президентом России при нынешнем олигархозном ставленнике, все равно, что мечтать о том, что в путинской Эрефии появится памятник Сталину. То есть также бессмысленно.
А что делать, спросите вы? Просто жить и выживать, как выживали советские люди под оккупацией в годы войны. Главное не запятнать себя сотрудничеством с режимом." (с)
Грудинину в любом случае сейчас не хватит опыта. Поэтому президентом ему становиться рано. На данный момент его политический предел - кресло вице-премьера по сельскому хозяйству, или губернаторство в Алтайском крае. Что будет дальше - покажет жизнь и время. Во всяком случае дядюшка Зю на прощание сделал отличный ход...
25.12.2017 15:19
многодетный
На президентские пойду, еще шесть лет терпеть развал в стране не хочу
Правильно, если вы придете, развал в стране сразу прекратится. Сразу начнется экономический рост.
25.12.2017 14:30
- гость -
Если Навального не допустят, проголосую за Грудинина
Да, они с Грудининым очень похожи
Приходя на "выборы", которых на самом деле нет, вы голосуете за легитимизацию преступного режима. Точно так же, как участвуя в мероприятиях напёрсточников, вы превращаете их мошенничество в некую культурную игру.
Бойкот выборам Путина!
25.12.2017 15:28
- гость -
Если не придете на выборы, это будет всем пофиг, у нас нет минимального порога явки избирателей. Придут одни депутаты. у которых зарплата 200 тысяч и изберут президента. Все будет законно
Хотел пойти за Жирика, пойду за Грудинина... Уж сильно детский сад и школа в его деревне понравились.....
25.12.2017 15:35
гость
если придет 20% или 60% будет разница с точки зрения легитимности?
Стоит ли идти на выборы, зная, что победит в них Путин и другого не дано?
Не голосуйте за Грудинина, он идет от коммунистов
если придет 20% или 60% будет разница с точки зрения легитимности?
Согласно действующего законодательства нет. Но у вас, непришедших, будет повод нытья и пускания соплей.
Неужели ещё кто-то верит, что результат выборов на что-то влияет?
Правит не символ (Хоть Путин, хоть Медведев, хоть Ксюшадь), а пара десятков кошельков...
если бы какой из кандидатов представлял хоть призрачную угрозу победе В.В. Путина на выборах, то до выборов бы его на пушечный выстрел не допустили бы.
25.12.2017 15:46
- гость -
если бы какой из кандидатов представлял хоть призрачную угрозу победе В.В. Путина на выборах, то до выборов бы его на пушечный выстрел не допустили бы
Грудинин призрачную угрозу представляет. Призрачную угрозу и Зюганов всегда представлял, он всегда во второй тур выходил. В первой в мире социалистической стране всегда будут сильны социалистические идеи
Ну а чего темнить, пусть уже сейчас победителя обьявляют и проценты проголосовавших - ЗА.
Не важно кто победит. Все кандидатуры сильно зависят от этой системы, и они проработаны ей. Любой победивший даже вдруг станет не больше чем Медведев.
Да и были бы люди хоть чуточку умнее, то понимали бы что от галочки мир не способен улучшится. Даже от кучи галочек. Эту лажу придумали для идиотов, чтобы не мешали, и были самодовольны собой.
Грудинин, такой же коммунист, как ТрампНАШ.
Путин уже объявил, что выберут Путина, так чего зря время терять?
Выборы президента Российской Федерации на должность Владимира Владимировича Путина. При любой явке и при любом голосовании итог будет один, и он предсказуем.
За такие призывы хлопцу фистулу вставят. Ведь дано указание 70х70, именно такие цифры должны быть при голосовании 2018 за Путина.
Если даже Сами-знаете-кто не наберет нужного количества голосов, то будет так:
25.12.2017 15:41
гость
Не голосуйте за Грудинина, он идет от коммунистов
------------------------------------------
Путин коммунистом был, а вы за него голосуете. -Главное честного и порядочного человека выбрать.
Это не нужно, ведь прошло указание 70х70, значит так и будет! А Памфилова не увидит в этом ничего, как по Саратовскому казусу, когда результаты выборов в Саратове, где более чем на четверти участков результат Единой России оказался ровно 62,2%...
Пошла предвыборная агитация, всплыл какой-то П.Грудинин ...
Грудинин был доверенным лицом у какого-то Путина, но когда понял, что хлопец ничего не рубит ни в экономике ни в управлении перестал его поддерживать! Грудинин это тот человек который сохранил процветающим сельскохозяйстсвенное предприятие - и это в наше время!
Грудинина было решено выдвинуть кандидатом в президенты из-за "нешуточных проблем с явочкой на выборы".
Ранее СМИ писали, что в Кремле рассчитывают на победу "основного кандидата" с результатом 70% голосов при явке 70%. Как пояснял гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, так как легитимность системы в России определяет "не Конституция, не законы, а популярность первого лица", низкая явка будет ударом по легитимности.
Однако проведенные недавно опросы показали, что такой явки не будет - о своей готовности проголосовать заявляют менее 60% россиян.
"Максимум 60%, а то и меньше. Включение в кампанию Собчак повышает явку не более чем на 2-3%", - пишет в твите по этому поводу профессор Соловей. Он считает, что Грудинин - "секретное оружие" администрации президента, которое "должно внести интригу в кампанию и повысить явку до плановых 68-70%".
25.12.2017 16:47
- гость -
Грудинин это тот человек который сохранил процветающим сельскохозяйстсвенное предприятие - и это в наше время!
Его предприятие далеко не единственное "процветающее сельскохозяйстсвенное предприятие" в России.
Процветающее предприятие в наше время - не показатель, он этого мог добился и не честным путем.
Грудинину в любом случае сейчас не хватит опыта. Поэтому президентом ему становиться рано. На данный момент его политический предел - кресло вице-премьера по сельскому хозяйству, или губернаторство в Алтайском крае
Да на фига нам ещё один командировочный управленец, пусть своим колхозом командует. Разве в крае нет ни одного хорошего хозяйства, где есть грамотный директор?
"...Разве в крае нет ни одного хорошего хозяйства, где есть грамотный директор?"
Любой даже очень грамотный директор местного закала побоится шевелить окопавшийся здесь политический бомонд...