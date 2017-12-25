На фото: врач педиатр Татьяна Стеблецова
Итоги конкурса "Лучший врач года – 2017" подвели в Алтайском крае, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения региона.
Итак, победителем конкурса стала участковый врач-педиатр КГБУЗ "Хабарская центральная районная больница" Татьяна Стеблецова. Второе место заняла врач-неонатолог, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей №1 КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница" Юлия Миллер. На третьем месте оказался врач-колопроктолог КГБУЗ "Городская больница № 4, Барнаул" Теймур Велиев.
В номинациях по специальностям лучшими стали:
врач-терапевт Татьяна Затеева, КГБУЗ "Краевая клиническая больница";
врач-невролог Ирина Боловнева, КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница";
врач-педиатр участковый Нелья Миненко, КГБУЗ "Кулундинская центральная районная больница";
врач-педиатр Игорь Дригин, КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 7, Барнаул";
врач-онколог Татьяна Максименко, КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер";
врач анестезиолог-реаниматолог Елена Теренюк, КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница, г. Барнаул";
врач-психиатр Зоя Михельсон, КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Ю.К.".
Каждый победитель смотра-конкурса получит диплом и денежную премию.
Комментарии
Зоя Михельсон- моя однокурсница!!!Поздравляю от души,молодец!!!!!
В каком размере денежная премия?
Все призовые места куплены
Максименко - достойная!!!