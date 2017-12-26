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Профессия "инженер" снова будет одной из востребованных у молодежи

, ИА "Амител"
Чиновники и практикующие инженеры обсудили вопросы популяризации в обществе этой специальности

20 декабря в краевой столице прошел круглый стол на тему актуальных проблем и вопросов в области популяризации инженерных профессий и подготовки кадров для промышленных предприятий региона. Участники встречи выступили с докладами, обсудили назревшую в обществе проблему нехватки кадров в этой отрасли и попытались найти пути решения проблемы.

Мероприятие было организовано Алтайским центром кластерного развития. В числе присутствующих были чиновники Министерства образования и науки и Министерства экономического развития региона, а также представители детских образовательных учреждений, технического университета, Алтайского транспортного техникума, предприятия "Барнаултрансмаш" и другие.

В частности, в ходе встречи были затронуты вопросы, почему инженерные профессии сегодня являются маловостребованными среди молодежи и каким образом можно способствовать повышению уровня популярности этой полезной специальности. Регион сегодня ощущает нехватку таких кадров, и проблема действительно нуждается в решении.

Было отмечено, что одним из вариантов популяризации профессии инженера на сегодняшний день является, к примеру, система дополнительного образования школьников в области технического творчества, которая выступает базой для подготовки будущих специалистов предприятий региона. Кроме того, было названо полезным изучение лучших практик успешного взаимодействия предприятий и образовательных учреждений в области подготовки таких специалистов.

В целом, вопросы, которые подняли спикеры в ходе круглого стола, вызвали живую дискуссию.

По итогам встречи был предложен ряд решений, направленных на активизацию деятельности в области подготовки профессиональных кадров. Также участники встречи выразили надежду, что уже в ближайшее время ситуацию все-таки удастся преломить и профессия "инженер" станет вновь не только одной из самых востребованных, но и хорошо оплачиваемой в Алтайском крае.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.12.2017 08:27
- гость -

Не будет этого.

0  0
26.12.2017 08:42
- гость -

Кому нужны эти инженеры? Эффективным менеджерам? Промышленности то нет, технологии утеряны. Для бензоколонки нужны только юристы и менчендайзеры.

0  0
26.12.2017 08:47
- гость -

Я инженер на сотне рублей,
И больше я не получу.
Мне двадцать пять,
И я до сих пор не знаю, чего хочу. (с)

0  0
26.12.2017 08:53
Беркут

Классический подход. Сами работать руками не хотим, но других как-то надо заставить, иначе кто нам на новую машину заработает? Никакие программы, грамоты, концерты и прочая чушь, которой кормят, не поможет. Зарубились тут на тему, может ли подчинённый получать больше начальника. Все говорят, что не может, т.к. это неуважение к его персоне. Противно, блин, у всех на уме только панты, тщеславие и желание казаться выше других. Себя надо прежде всего поменять, "господа" руководители, и своё отношение. А до тех пор, все эти потуги это фантик, в который надо обернуть идею "как заставить других работать на СВОЁ благо".
Люди, которые хотят быть инженерами есть! Проблема в нашем мироустройстве. Почему для того, чтобы зарабатывать много денег надо обязательно становиться начальником и тратить свою жизнь на перекладывание бумажек? Почему для этого надо заниматься не профессиональным ростом, а карьерным?

0  0
26.12.2017 09:09
ответ здесь

Последний звонок 3-я серия Мих.Семин
watch?v=aeEdTZWdx2I

0  0
26.12.2017 09:14
- гость -

Инженеры нужны. Заводам очень не хватает молодых специалистов. Сделали бы обучение по инженерным специальностям бесплатным. Но при условии, что каждый инженер должен после ВУЗа отработать какое-то время по специальности. За несколько лет бы решили проблему

0  0
26.12.2017 09:21
- гость -

0  0
26.12.2017 09:22
поправка

ютубе.ком/watch?v=aeEdTZWdx2I

0  0
26.12.2017 09:22
- гость -

ааа..а статья "на правах реклама"

0  0
26.12.2017 09:31
ГОСТЬ

верна старая поговорка- ЧТОБ ТЕБЕ ВСЮ ЖИЗНЬ НА ЗАРПЛАТЕ ИНЖЕНЕРА РАБОТАТЬ

0  0
26.12.2017 09:39
- гость -

26.12.2017 09:31
ГОСТЬ
да нормальные сейчас зп у инженеров. вы , если по образованию инженер, зайдите на барнаултрансмаш, вас там с руками оторвут. и с достойной зарплатой. Политика завода сейчас направлена на омоложение инженерного и руководящего состава

0  0
26.12.2017 09:44
- гость -

6.12.2017 09:39
- гость -
На трансмаше даже ЦКБ то уже нет по сути. 15 лет назад завод не делал ничего нового и это при штате около 100 человек в ЦКБ, сейчас осталось человек 20 для обслуживания серии. Нет ничего достойного на этом заводе, руководство полностью профукало развитие завода и людей. Завод теперь на обочине машиностроения доживает последние годы, спасёт его только чудо.

0  0
26.12.2017 09:45
- гость -

26.12.2017 09:44
- гость -
лет 15 уже эту басню слушаю.

0  0
26.12.2017 09:46
АБОРИГЕН

Удержать человека в профессии может только возможность заработать, всё остальное болтовня. В Барнауле инженер это жалкое прозябание, тем более если человек семейный.

0  0
26.12.2017 09:47
АБОРИГЕН


26.12.2017 09:45
- гость -
Это не басня, так оно и есть на самом деле.

0  0
26.12.2017 09:51
Жоржиу

Инженеры нафиг никому не нужны и Трансмашу как тут писали - в особенности. ЗП инженера везде сравнима с ЗП дворника, только квалификация несколько разная.

0  0
26.12.2017 10:08
механик

А учить то на инженера КТО БУДЕТ? Для этого есть квалифицированный преподавательский состав?

0  0
26.12.2017 10:14
Какие инженеры?

В 2018 году объем содержания этилового спирта в водке может быть снижен до 37,5%. С таким предложением выступили сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба, объяснив необходимость такой меры противоречием между законом и ГОСТом.

По словам автором идеи, в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» говорится, что крепость водки составляет 38—56%, в то время как минимальный порог в ГОСТе установлен на уровне 37,5%. Его политики и предлагают внести в законодательство, поскольку продукция производителей должна соответствовать обоим документам, пишут

0  0
26.12.2017 10:14
- гость -

26.12.2017 09:39 шутить изволите? "хозяйчик" Барнаултрансмаш дерипаска(с состоянием в 28 млрд долларов США), лучший друг абрамовича, связанный с ОПГ , ельциным, и отмыванием денег, обанкротил все свои заводы кроме ГАЗа. он гребет бабло с алюминия и пассажиров аэропортов.

0  0
26.12.2017 10:24
АБОРИГЕН


26.12.2017 10:14
- гость -
15 лет назад Дерипаски на заводе еще не было, а дела шли более чем печально. Средний возраст сотрудников ЦКБ был далеко за 50. Я отработал на заводе 2 года ради стажа и ушел не видя никакого смысла и перспективы в прибывании на этом предприятии.

0  0
26.12.2017 10:24
- гость -

26.12.2017 10:14 всёновое- хорошо забытое старое В декабре 1924 года спустя 10 лет после введения сухого закона в России вновь начался выпуск казённой водки. Государство взяло тогда курс на «водочное» финансирование бюджета. В магазинах стали продавать 30-градусный напиток, прозванный в народе «рыковка» по фамилии председателя Совнаркома А. Рыкова.В дневнике 20 декабря 1924 года Булгаков записал: «В Москве событие – выпустили 30° водку, которую публика с полным основанием назвала «рыковкой» . Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов она слабее, хуже на вкус и в четыре раза её дороже» . Спустя девять дней запись: «Водку называют «Рыковка» и «Полурыковка» . «Полурыковка» потому, что она в 30°, а сам Рыков (горький пьяница) пьёт в 60°».

0  0
26.12.2017 10:35
- гость -

26.12.2017 10:24 походу там так и продолжают выпускать замечательный для 1941г дизель В-2 (спёртый у немцев -у них он мог работать даже на угольной пыли!) но кому он нужен в 21 веке?

0  0
26.12.2017 10:59
АБОРИГЕН


26.12.2017 10:35
- гость -
Не только. Тем не менее завод, за годы "демократии", остался на гос. заказе. Не было нормальной переориентации на гражданскую продукцию. Качество выпускаемых двигателей возможно и устраивает оборонное ведомство, но оно абсолютно не годится для рынка. Даже местные предприятия выпускающие ДГУ, мини-ТЭЦ, не используют двигатели производства трансмаш в своих установках, а если и используют то очень ограниченно.

0  0
26.12.2017 11:19
Кот.Без сапог.

замечательный для 1941г дизель В-2 (спёртый у немцев -у них он мог работать даже на угольной пыли!) но кому он нужен в 21 веке?

Сам спер, или по мотивам интернета?

0  0
26.12.2017 11:34
- гость -

26.12.2017 11:19 читал книгу о том, как создавали знаменитый танк Кошкина. дизелями немцы в 20-е занимались от бедности наш танковый двигатель В-2 это является танковой версией авиационного БД-2, а тот создан на основе немецкого авиационного дизеля. прообразом В-2 послужил немецкий авиационный дизель ЮМО-205.

0  0
26.12.2017 11:40
- гость -

26.12.2017 11:34
- гость -
Не выпускает трансмаш уже давно ничего подобного

0  0
26.12.2017 11:42
- гость -

В объединении «Барнаултрансмаш» (бывший завод №77) из В-2 создали рядный Д6, а позже и полноразмерный Д12. Их ставили на множество речных катеров и буксиров, на теплоходы серий «Москва» и «Москвич». Маневровый тепловоз ТГК2, выпущенный суммарным тиражом под десять тысяч экземпляров, получил модификацию 1Д6, а 1Д12 ставили на карьерные самосвалы МАЗ. Тяжелые тракторы, локомотивы, тягачи, различные специальные машины — везде, где требовался мощный надежный дизель, вы найдете ближайших родственников великого двигателя В-2. В 90-е их пробовали ставить на автобусы (25 маршрут, что в Научный городок ходит, кто из Барнаула). Отказались из-за маленького ресурса.

0  0
26.12.2017 12:06
- гость -

26.12.2017 09:44
- гость -
Мне нравится эта странная логика, судить о работоспособности предприятия по количеству сотрудников по принципу было-стало. Вы в курсе, что ту работу, которую 25-30 лет назад делало 100 конструкторов, сейчас может делать 10-15? Надеюсь, вам не надо объяснять, что сейчас никто не чертит карандашом на бумаге и не делает расчеты на счетах?

0  0
26.12.2017 12:24
АБОРИГЕН


26.12.2017 12:06
- гость -
Странное логика это комментировать не поняв сути написанного. 15 лет назад на заводе не было новых тем, проектов. Я работал там два года и мне сразу бросилась в глаза эта прорва народа не понять чем занимающихся при отсутствии принципиально новых разработок. Потом до меня дошло, что большая часть народа с утра начинает ждать окончание рабочего дня. А поводу карандашей и счетов могу сказать что в 2003 году на заводе до сих пор чертили на кульманах, при этом на других предприятиях уже во всю применялись современные средства проектирования в части CAE, CAD и PLM/PDM, но на заводе об этих инструментах даже у главного конструктора были весьма смутные представления.

0  0
26.12.2017 12:31
- гость -

26.12.2017 12:24
АБОРИГЕН
старожилбольше 1000 сообщений
я работаю с 2006. Главному конструктору тогда было около 60 лет. Главному технологу, начальникам цехов и начальникам бюро -столько же, а то и больше. Они от слова Компьютер в ужас приходили. Сейчас здесь молодые грамотные руководители, и инженеры , владеющие всеми чертежными и расчетными программами. Кульманы давно уже не используются, как и счеты и логарифмические линейки

0  0
26.12.2017 12:35
- гость -

Не выпускает трансмаш уже давно ничего ====== это не удивительно! под дерипаской лежит крупнейший в стране авиазавод (Ил-2 Ту-95 и Ту-154 выпускал). иногда делает 1 самолет в удачный год. приносит убытков 1млрд в год. зарплаты нищенские. туполя не выгодны экономически.

0  0
26.12.2017 12:36
гость

Сначала надо физику в школе выучить. Там учителя физики ее за 18 тысяч в месяц преподают. Потом инженера получаются. Ну, учителя не шахтеры, им больше 18, в принципе, не обязательно. Да и инженерам физика не сильно нужна. Скоро увидим, что получится

0  0
26.12.2017 12:37
- гость -


26.12.2017 12:31
- гость -


На Трансмаше с 2006?

0  0
26.12.2017 12:41
- гость -

26.12.2017 12:36
гость
где-то в углу плачет ваш учитель русского языка

0  0
26.12.2017 12:59
гость

26.12.2017 12:41
- гость -

Ваш уже повесился

0  0
26.12.2017 13:22
АБОРИГЕН


26.12.2017 12:31
- гость -
Зачем на заводе инжиниринговый софт, весьма дорогой при этом, если нет самого инжиниринга? Больше чем уверен, на трансмаше используется пиратский софт, для отвода глаз куплена пару рабочих мест под Автокад и на этом всё. Никакого электронного архива и документооборота наверняка нет до сих пор, внедрена ласкутная автоматизация не более того. Я еще не встречал ни одного руководителя машиностроительного предприятия, который мог бы объяснить что такое система управления данными об изделии, и зачем она нужна машиностроительному предприятию. Просто деревянные кульманы заменили на электронные, а это просто ничто.

0  0
26.12.2017 13:27
гость

Любой судья скажет, что быть юристом лучше, чем инженером. Это любой депутат подтвердит

0  0
26.12.2017 13:46
Массаж мозга

Многоие уже поняли, что сегодня выгоднее быть пламенным патриотом этого общественного строя, чем грамотным инженером.

0  0
26.12.2017 15:04
- гость -

решить проблемы предприятий могли бы западные инвестиции и менеджмент. а их не будет при этой власти. правосудия нет. коррупция удорожает все вдвое. да и просто кинуть могут, как Рено кинули на ВАЗе. заставили выкупить акции второй раз. япоши оттуда сбежали вапще, рабочие получают копейки.

0  0
26.12.2017 16:08
- гость -

всё что нужно знать об этой власти: за 2017 год инвесторы вывели из России 1млрд долл......

0  0
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