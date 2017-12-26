20 декабря в краевой столице прошел круглый стол на тему актуальных проблем и вопросов в области популяризации инженерных профессий и подготовки кадров для промышленных предприятий региона. Участники встречи выступили с докладами, обсудили назревшую в обществе проблему нехватки кадров в этой отрасли и попытались найти пути решения проблемы.
Мероприятие было организовано Алтайским центром кластерного развития. В числе присутствующих были чиновники Министерства образования и науки и Министерства экономического развития региона, а также представители детских образовательных учреждений, технического университета, Алтайского транспортного техникума, предприятия "Барнаултрансмаш" и другие.
В частности, в ходе встречи были затронуты вопросы, почему инженерные профессии сегодня являются маловостребованными среди молодежи и каким образом можно способствовать повышению уровня популярности этой полезной специальности. Регион сегодня ощущает нехватку таких кадров, и проблема действительно нуждается в решении.
Было отмечено, что одним из вариантов популяризации профессии инженера на сегодняшний день является, к примеру, система дополнительного образования школьников в области технического творчества, которая выступает базой для подготовки будущих специалистов предприятий региона. Кроме того, было названо полезным изучение лучших практик успешного взаимодействия предприятий и образовательных учреждений в области подготовки таких специалистов.
В целом, вопросы, которые подняли спикеры в ходе круглого стола, вызвали живую дискуссию.
По итогам встречи был предложен ряд решений, направленных на активизацию деятельности в области подготовки профессиональных кадров. Также участники встречи выразили надежду, что уже в ближайшее время ситуацию все-таки удастся преломить и профессия "инженер" станет вновь не только одной из самых востребованных, но и хорошо оплачиваемой в Алтайском крае.
Комментарии
Не будет этого.
Кому нужны эти инженеры? Эффективным менеджерам? Промышленности то нет, технологии утеряны. Для бензоколонки нужны только юристы и менчендайзеры.
Я инженер на сотне рублей,
И больше я не получу.
Мне двадцать пять,
И я до сих пор не знаю, чего хочу. (с)
Классический подход. Сами работать руками не хотим, но других как-то надо заставить, иначе кто нам на новую машину заработает? Никакие программы, грамоты, концерты и прочая чушь, которой кормят, не поможет. Зарубились тут на тему, может ли подчинённый получать больше начальника. Все говорят, что не может, т.к. это неуважение к его персоне. Противно, блин, у всех на уме только панты, тщеславие и желание казаться выше других. Себя надо прежде всего поменять, "господа" руководители, и своё отношение. А до тех пор, все эти потуги это фантик, в который надо обернуть идею "как заставить других работать на СВОЁ благо".
Люди, которые хотят быть инженерами есть! Проблема в нашем мироустройстве. Почему для того, чтобы зарабатывать много денег надо обязательно становиться начальником и тратить свою жизнь на перекладывание бумажек? Почему для этого надо заниматься не профессиональным ростом, а карьерным?
Последний звонок 3-я серия Мих.Семин
watch?v=aeEdTZWdx2I
Инженеры нужны. Заводам очень не хватает молодых специалистов. Сделали бы обучение по инженерным специальностям бесплатным. Но при условии, что каждый инженер должен после ВУЗа отработать какое-то время по специальности. За несколько лет бы решили проблему
ютубе.ком/watch?v=aeEdTZWdx2I
ааа..а статья "на правах реклама"
верна старая поговорка- ЧТОБ ТЕБЕ ВСЮ ЖИЗНЬ НА ЗАРПЛАТЕ ИНЖЕНЕРА РАБОТАТЬ
26.12.2017 09:31
ГОСТЬ
да нормальные сейчас зп у инженеров. вы , если по образованию инженер, зайдите на барнаултрансмаш, вас там с руками оторвут. и с достойной зарплатой. Политика завода сейчас направлена на омоложение инженерного и руководящего состава
6.12.2017 09:39
- гость -
На трансмаше даже ЦКБ то уже нет по сути. 15 лет назад завод не делал ничего нового и это при штате около 100 человек в ЦКБ, сейчас осталось человек 20 для обслуживания серии. Нет ничего достойного на этом заводе, руководство полностью профукало развитие завода и людей. Завод теперь на обочине машиностроения доживает последние годы, спасёт его только чудо.
26.12.2017 09:44
- гость -
лет 15 уже эту басню слушаю.
Удержать человека в профессии может только возможность заработать, всё остальное болтовня. В Барнауле инженер это жалкое прозябание, тем более если человек семейный.
26.12.2017 09:45
- гость -
Это не басня, так оно и есть на самом деле.
Инженеры нафиг никому не нужны и Трансмашу как тут писали - в особенности. ЗП инженера везде сравнима с ЗП дворника, только квалификация несколько разная.
А учить то на инженера КТО БУДЕТ? Для этого есть квалифицированный преподавательский состав?
В 2018 году объем содержания этилового спирта в водке может быть снижен до 37,5%. С таким предложением выступили сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба, объяснив необходимость такой меры противоречием между законом и ГОСТом.
По словам автором идеи, в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» говорится, что крепость водки составляет 38—56%, в то время как минимальный порог в ГОСТе установлен на уровне 37,5%. Его политики и предлагают внести в законодательство, поскольку продукция производителей должна соответствовать обоим документам, пишут
26.12.2017 09:39 шутить изволите? "хозяйчик" Барнаултрансмаш дерипаска(с состоянием в 28 млрд долларов США), лучший друг абрамовича, связанный с ОПГ , ельциным, и отмыванием денег, обанкротил все свои заводы кроме ГАЗа. он гребет бабло с алюминия и пассажиров аэропортов.
26.12.2017 10:14
- гость -
15 лет назад Дерипаски на заводе еще не было, а дела шли более чем печально. Средний возраст сотрудников ЦКБ был далеко за 50. Я отработал на заводе 2 года ради стажа и ушел не видя никакого смысла и перспективы в прибывании на этом предприятии.
26.12.2017 10:14 всёновое- хорошо забытое старое В декабре 1924 года спустя 10 лет после введения сухого закона в России вновь начался выпуск казённой водки. Государство взяло тогда курс на «водочное» финансирование бюджета. В магазинах стали продавать 30-градусный напиток, прозванный в народе «рыковка» по фамилии председателя Совнаркома А. Рыкова.В дневнике 20 декабря 1924 года Булгаков записал: «В Москве событие – выпустили 30° водку, которую публика с полным основанием назвала «рыковкой» . Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов она слабее, хуже на вкус и в четыре раза её дороже» . Спустя девять дней запись: «Водку называют «Рыковка» и «Полурыковка» . «Полурыковка» потому, что она в 30°, а сам Рыков (горький пьяница) пьёт в 60°».
26.12.2017 10:24 походу там так и продолжают выпускать замечательный для 1941г дизель В-2 (спёртый у немцев -у них он мог работать даже на угольной пыли!) но кому он нужен в 21 веке?
26.12.2017 10:35
- гость -
Не только. Тем не менее завод, за годы "демократии", остался на гос. заказе. Не было нормальной переориентации на гражданскую продукцию. Качество выпускаемых двигателей возможно и устраивает оборонное ведомство, но оно абсолютно не годится для рынка. Даже местные предприятия выпускающие ДГУ, мини-ТЭЦ, не используют двигатели производства трансмаш в своих установках, а если и используют то очень ограниченно.
замечательный для 1941г дизель В-2 (спёртый у немцев -у них он мог работать даже на угольной пыли!) но кому он нужен в 21 веке?
Сам спер, или по мотивам интернета?
26.12.2017 11:19 читал книгу о том, как создавали знаменитый танк Кошкина. дизелями немцы в 20-е занимались от бедности наш танковый двигатель В-2 это является танковой версией авиационного БД-2, а тот создан на основе немецкого авиационного дизеля. прообразом В-2 послужил немецкий авиационный дизель ЮМО-205.
26.12.2017 11:34
- гость -
Не выпускает трансмаш уже давно ничего подобного
В объединении «Барнаултрансмаш» (бывший завод №77) из В-2 создали рядный Д6, а позже и полноразмерный Д12. Их ставили на множество речных катеров и буксиров, на теплоходы серий «Москва» и «Москвич». Маневровый тепловоз ТГК2, выпущенный суммарным тиражом под десять тысяч экземпляров, получил модификацию 1Д6, а 1Д12 ставили на карьерные самосвалы МАЗ. Тяжелые тракторы, локомотивы, тягачи, различные специальные машины — везде, где требовался мощный надежный дизель, вы найдете ближайших родственников великого двигателя В-2. В 90-е их пробовали ставить на автобусы (25 маршрут, что в Научный городок ходит, кто из Барнаула). Отказались из-за маленького ресурса.
26.12.2017 09:44
- гость -
Мне нравится эта странная логика, судить о работоспособности предприятия по количеству сотрудников по принципу было-стало. Вы в курсе, что ту работу, которую 25-30 лет назад делало 100 конструкторов, сейчас может делать 10-15? Надеюсь, вам не надо объяснять, что сейчас никто не чертит карандашом на бумаге и не делает расчеты на счетах?
26.12.2017 12:06
- гость -
Странное логика это комментировать не поняв сути написанного. 15 лет назад на заводе не было новых тем, проектов. Я работал там два года и мне сразу бросилась в глаза эта прорва народа не понять чем занимающихся при отсутствии принципиально новых разработок. Потом до меня дошло, что большая часть народа с утра начинает ждать окончание рабочего дня. А поводу карандашей и счетов могу сказать что в 2003 году на заводе до сих пор чертили на кульманах, при этом на других предприятиях уже во всю применялись современные средства проектирования в части CAE, CAD и PLM/PDM, но на заводе об этих инструментах даже у главного конструктора были весьма смутные представления.
26.12.2017 12:24
АБОРИГЕН
старожилбольше 1000 сообщений
я работаю с 2006. Главному конструктору тогда было около 60 лет. Главному технологу, начальникам цехов и начальникам бюро -столько же, а то и больше. Они от слова Компьютер в ужас приходили. Сейчас здесь молодые грамотные руководители, и инженеры , владеющие всеми чертежными и расчетными программами. Кульманы давно уже не используются, как и счеты и логарифмические линейки
Не выпускает трансмаш уже давно ничего ====== это не удивительно! под дерипаской лежит крупнейший в стране авиазавод (Ил-2 Ту-95 и Ту-154 выпускал). иногда делает 1 самолет в удачный год. приносит убытков 1млрд в год. зарплаты нищенские. туполя не выгодны экономически.
Сначала надо физику в школе выучить. Там учителя физики ее за 18 тысяч в месяц преподают. Потом инженера получаются. Ну, учителя не шахтеры, им больше 18, в принципе, не обязательно. Да и инженерам физика не сильно нужна. Скоро увидим, что получится
26.12.2017 12:31
- гость -
На Трансмаше с 2006?
26.12.2017 12:36
гость
где-то в углу плачет ваш учитель русского языка
26.12.2017 12:41
- гость -
Ваш уже повесился
26.12.2017 12:31
- гость -
Зачем на заводе инжиниринговый софт, весьма дорогой при этом, если нет самого инжиниринга? Больше чем уверен, на трансмаше используется пиратский софт, для отвода глаз куплена пару рабочих мест под Автокад и на этом всё. Никакого электронного архива и документооборота наверняка нет до сих пор, внедрена ласкутная автоматизация не более того. Я еще не встречал ни одного руководителя машиностроительного предприятия, который мог бы объяснить что такое система управления данными об изделии, и зачем она нужна машиностроительному предприятию. Просто деревянные кульманы заменили на электронные, а это просто ничто.
Любой судья скажет, что быть юристом лучше, чем инженером. Это любой депутат подтвердит
Многоие уже поняли, что сегодня выгоднее быть пламенным патриотом этого общественного строя, чем грамотным инженером.
решить проблемы предприятий могли бы западные инвестиции и менеджмент. а их не будет при этой власти. правосудия нет. коррупция удорожает все вдвое. да и просто кинуть могут, как Рено кинули на ВАЗе. заставили выкупить акции второй раз. япоши оттуда сбежали вапще, рабочие получают копейки.
всё что нужно знать об этой власти: за 2017 год инвесторы вывели из России 1млрд долл......