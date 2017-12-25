Порядка 100 машин выстроились в елочку и установили рекорд по количеству автомобилей в Камне-на-Оби. Об этом сообщают в группе Facebook "Сельские новости Алтайского края".
В Уссурийске подобная акция собрала всего 70 машин. В автомобильном флешмобе приняли участие машины разных марок — от BMW до "Жигулей".
"Круто! Приехали и на раздолбанных "Жигулях", и на BMW. И предприниматели, и дети, и женщины. Хорошо сработали! Молодцы ребята наши!" — рассказывает одна из участниц акции.
Напомним, целью флешмоба было собрать максимальное количество машин и выстроиться в "елочку". Когда стемнело, участники флешмоба выстроились в цифру 2018 и зажгли бенгальские огни.
Эту фигуру снял квадрокоптер. Однако фото пока не опубликованы.
Комментарии
бездельники!!!
лучше бы работу работали!!!!
в Камне всего 100 пользователей мордокниги?