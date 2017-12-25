Алтайские единороссы готовы сотрудничать со справедливороссами после их отказа от выдвижения своего кандидата и планов агитировать за Путина, но только если это не попытка поднять свой рейтинг. Так прокомментировали в руководстве отделения "Единой России" в Алтайском крае на пресс-конференции в понедельник, 25 декабря.
"Мы не понимаем, на что они рассчитывают. Может, они стремятся сесть в подходящий поезд и подтянуть свой рейтинг", — так прокомментировал решение "Справедливой России" не выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2018 году руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Алтайском крае Андрей Клюзов.
Но при этом Клюзов добавил, что "Единая Россия" готова к совместной мобилизации сторонников Путина, если "Справедливая Россия" "готова работать конструктивно".
Даже более лояльно высказался на этот счет глава алтайских "единороссов", спикер краевого парламента Александр Романенко.
"Партия в целом поддерживает Путина. Владимир Владимирович доказал, что он единственный лидер в стране, которого поддерживают и другие партии. Не исключаю, что на этих выборах его и другие партии поддержат. Не только "Справедливая Россия", — сказал Романенко.
И добавил, что фракция "СР" в краевом парламенте работает конструктивно. В пример привел голосование по бюджету региона. "Справедливая Россия" — единственная оппозиционная фракция, которая поддержала его в двух чтениях.
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Как пояснил сам "вечный кандидат", глава партии "СР" Сергей Миронов, Владимир Путин идет на выборы не от "Единой России", а как самовыдвиженец. Да и позиции "СР" с путинскими совпадают. А потому "СР" отказывается от выдвижения своего кандидата в пользу Путина. Эксперты оценивают это решение как очередной гвоздь в гроб "Справедливой России".
Впрочем, на эти выборы не идет еще один политический мастодонт — глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. Но от коммунистов пойдет другой, очень интересный кандидат, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин.
Комментарии
Какая галиматья...
Молодец Андрей Клюзов! Верная оценка. Пусть платят, хватают мешки и забираются на полки уходящего поезда. Места пока еще есть.
Главное, чтобы Ксюху поддержали. И Гордон. Ведь все бабы, стервы и кто у них не первый
Но ведь Путин не зря не хочет связываться с ЕР, предпочитая быть самовыдвиженцем! И политологи задолго до выборов писали, что выдвижение от ЕР негативно скажется на поддержке Путина народом. так что тут еще неизвестно, кто больше старается подтянуть рейтинг, примазываясь к Путину - эсеры или вконец потерявшая уважение народа правящая партия... Сказочники!
Президент Путин не доверяет этим партиям и собирается выдвигаться самостоятельно! Но эти партии не выдвигают собственных кандидатов и тем самым дискредитируют сами выборы - ведь цель создания и существования партии это борьба за власть! Павел Грудинин достойнейший кандидат - неоднократно громит действующую власть за полную некомпетентность и действия, направленные против народа страны!
+1 за Грудинина! Бойтесь единоросы честных выборов!
Выборов в стране нет как таковых, а честного голосования не может быть априори!
Достаточно посмотреть кто возглавляет избирательные комиссии, от какой партии они зависят. И когда их будут ловить на фальсификациях наш паренек заявит - а я самовыдвиженец...Ну и эти сделают все, чтобы страна о Грудинине не узнала...
Грудинина было решено выдвинуть кандидатом в президенты из-за "нешуточных проблем с явочкой на выборы".
Ранее СМИ писали, что в Кремле рассчитывают на победу "основного кандидата" с результатом 70% голосов при явке 70%. Как пояснял гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, так как легитимность системы в России определяет "не Конституция, не законы, а популярность первого лица", низкая явка будет ударом по легитимности.
Однако проведенные недавно опросы показали, что такой явки не будет - о своей готовности проголосовать заявляют менее 60% россиян.
"Максимум 60%, а то и меньше. Включение в кампанию Собчак повышает явку не более чем на 2-3%", - пишет в твите по этому поводу профессор Соловей. Он считает, что Грудинин - "секретное оружие" администрации президента, которое "должно внести интригу в кампанию и повысить явку до плановых 68-70%".