В Новосибирске разработали светофор с дистанционным управлением, который позволяет менять организацию дорожного движения без выезда специалистов на перекресток. Об этом сообщает НГС.
Новый светодиодный светофор сделан с системой GPRS-связи. Он сможет менять символы в секциях на стрелки, цифры и даже смайлы. Кроме этого, светофор способен работать даже при температуре -50 градусов.
Теперь специалистам нужно запатентовать новинку, оформлением документов займутся в 2018 году. Когда улучшенные светофоры появятся на перекрёстках Новосибирска, пока неизвестно.
Комментарии
а при -45 перегревается и отключается???
настоящая отрада для хакеров