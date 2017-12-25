Следственный комитет РФ полностью исключил версию взрыва на борту самолета Ту-154 Минобороны, который потерпел крушение 25 декабря 2016 года под Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко.
По ее словам, все данные, которые получили после 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз, позволяют полностью исключить версию взрыва на борту.
В СКР отмечают, что в момент крушения в лайнере находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза.
Сейчас ведомство проводит комплексную экспертизу полета самолета. Потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек.
Ход следствия по этому уголовному делу контролирует председатель СК.
Напомним, авиакатастрофа произошла ровно год назад. Самолет рухнул почти сразу же после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.
Комментарии
Жертвоприношение
У страны такое горе,
Но ликует либерал:
ИМ бы всех нас скинуть в море,
Чтобы праздновал кагал.
Слёзка капает к слезинке,
Скорби множится река.
Вновь кровавые поминки
Русским дарит Ханука.
Бесноватая Бомжина
Рылом вылезла в фейсбук,
Зря старается вражина -
Не сломить ей русский дух.
Кто для ближних яму роет,
Сам в неё и попадёт.
Будет славить всех героев
Пробудившийся народ.
25.12.2017 15:43 это ты на деньги вротимбергов-пригожиных стараешься?