Правительство Алтайского края выделит 67,5 тыс. рублей для единовременного денежного вознаграждения спортсменов и тренеров за достижения на всероссийских соревнованиях.
Как сообщает пресс-служба управления спорта и молодежной политики региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Карлин. В соответствии с документом за успехи в III квартале 2017 года ведущим спортсменам и их тренерам выплатят единовременную денежную премию. Из краевого бюджета на это выделено 67,5 тыс. рублей. Денежное вознаграждение получат девять человек.
Отмечается, что в списке поощряемых — легкоатлет Евгений Кунц, который на летнем чемпионате России завоевал две медали, включая серебряную на дистанции 1500 метров и бронзовую на дистанции 5000 метров. Также награду получит его тренер Сергей Мануйлов, бронзовый призер чемпионата России по дзюдо Ирина Громова и её наставник Олег Зайцев, серебряные призеры командного чемпионата России по дзюдо Руслан Мамедов, Андрей Томчук и Алексей Таскин, а также их тренеры Вячеслав Чебанов и Алексей Таскин-старший.
Комментарии
Нифига себе! Какие денжищщи то... Вот заживут теперь люди..Наверное, заживут также хорошо, как чиновники.. Короче, по 7 тыщ дали. У чиновников жены столько за один поход в парикмахерскую тратят.
7 тыш им хватит на побухать и на покурить на новый год
И не стремно же было Карлину такое распоряжение подписывать? Не лучше ли вообще ничего не выделять, чем такую подачку?
стрёмненькая подачка...
Чувствуется уважительное отношение администрации края к спортсменам. Ребятам, наверное, сразу захотелось стремиться дальше и выше, достигать новых высот. Возможно, только не в спорте..
Это просто ПИПЕЦ!!! Даже на нормальную пару кроссовок не хватит...У чинуш понятие о стыде и элементарной порядочности отсутствуют напрочь! И самое печальное то, что они искренне верят, что ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ
По мне так еще и много. Трутни и бездельники эти спортсмЕны, скажите вот если они завтра все исчезнут, что нибудь в нашей жизни изменится? Лучше бы в какой нибудь детский дом, обездоленным ребятишкам, деньги перечислили.
В детских домах дети не обездолены, многие из них жили дома намного хуже и страшнее.
Кстати, питание та гораздо лучше, чем в садах и школах. Фруктов завались.
Хорошо, что власть помогает такими средствами нашим уважаемым спортсменам. Из таких ребят и девчат и вырастают настоящие шубенковы защищающие нашу любимую страну на международных соревнованиях под любым флагом.
как то была новость про пенсионера, который обратно прибавку к пенсии Путину послал, правда представился он уже. Думаю нашим тоже было бы неплохо так поступить, глядишь и резонанс был бы.