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Полиция в Бийске установила личность водителя, сбившего на пешеходном переходе пожилую женщину и скрывшегося с места аварии.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП случилось утром 25 декабря на улице Социалистической. Водитель допустил наезд на 79-летнюю пенсионерку и, не оказав ей помощи, скрылся.
"C переломом основания черепа и тяжёлой нейротравмой пожилая женщина была доставлена в центральную городскую больницу. Пока медики боролись за её жизнь, полицейские устанавливали личность водителя", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Выяснилось, что к ДТП причастен 31-летний житель Зонального района. Его привлекли к административной ответственности за совершение наезда на пешехода и оставление места аварии.
Процессуальное решение относительно причинения вреда здоровью пострадавшей будет принято после получения медицинского заключения.
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